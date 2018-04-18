الملك يبحث مع مسؤول في الفاتيكان دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ الإرهاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ووزير الخارجية عادل الجبير ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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