الملك يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي ورؤساء الوفود البرلمانية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي. وتم خلال الاستقبال، استعراض الجهود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، ومجالات التعاون الثنائية بين اللجنة الفرعية لشراكات الحلف ومجلس الشورى. حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.