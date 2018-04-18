ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3% خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية" يوروستات " اليوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع إلى 3ر1% في مارس الماضي، لينهى بذلك أشهرا من التراجع.

ويشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي حدد هدف التضخم السنوي عند أقل من 2%.

وأرجعت يوروستات ارتفاع المعدل إلى ارتفاع أسعار قطاع الخدمات ويليه الأغذية والكحوليات والتبغ.

وكان معدل التضخم قد بلغ 1ر1 % في فبراير الماضي، بعد تراجع استمر ثلاثة أشهر. وكانت يوروستات قد توقعت أن يرتفع معدل التضخم خلال مارس إلى 4ر1%.