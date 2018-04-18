توتال الفرنسية تتفق على شراء ديراكت إنرجي مقابل 1.7 مليار دولار

قالت توتال إنها ستشتري حصة أغلبية في شركة بيع الكهرباء بالتجزئة الفرنسية ديراكت إنرجي في صفقة بقيمة 1.4 مليار يورو (1.73 مليار دولار) ستجعلها منافسا قويا لشركة إي.دي.إف المملوكة للدولة والتي تحتل صدارة السوق.

وقالت توتال في بيان إنها دخلت في اتفاق مع المساهمين الذين لديهم حصة مسيطرة في ديراكت إنرجي لشراء 74.33 بالمئة من رأسمال الشركة.

وستدفع توتال 42 يورو للسهم، بعلاوة 30 بالمئة فوق سعر الإغلاق في 17 أبريل نيسان و24 بالمئة فوق متوسط السعر في ثلاثة أشهر.

وقالت توتال إنه حالما يكتمل الاتفاق، ستطلق توتال عرضا لشراء ما تبقى من أسهم ديراكت إنرجي بسعر مماثل عند 42 يورو للسهم. ويقيم العرض ديراكت إنرجي بنحو 12.5 مثل قيمة أرباحها الأساسية المتوقعة في 2018.

وارتفعت أسهم الشركة 30.5 بالمئة إلى 42.08 يورو، وهو ما يعادل تقريبا مستوى العرض المقدم من توتال بينما زادت أسهم توتال 0.4 بالمئة.

تضيف الصفقة طاقة توليد الكهرباء التي لدى ديراكت إنرجي، والبالغة 1.35 جيجاوات (عبارة عن 800 ميجاوات من المحطات التي تعمل بالغاز و550 ميجاوات من المصادر المتجددة)، إلى طاقة توتال البالغة 900 ميجاوات.

وقالت توتال إن ما لديها من طاقة إنتاج عالمية لن يقل عن عشرة جيجاوات خلال خمس سنوات.