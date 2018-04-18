1764 مكتب تخليص جمركي في السعودية بنهاية 2017

بلغ عدد مكاتب التخليص الجمركي في السعودية نحو 1764 مكتب بنهاية 2017، بعدد عاملين في التخليص 11595 عاملا، وعدد 3919 رخصة.

وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في الهيئة العامة للجمارك، إن عدد المخالفات على مكاتب التخليص خلال أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ تطبيق النظام الآلي بلغت 12730 مخالفة.

وأوضح المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، إن عدد المخالفات لا يعكس حجم عمل المخلصين الجمركيين، والهدف حاليا تعديل الأنظمة لتكون المخالفات إلكترونية، وتطبيق التعليمات.

ووفق النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الذي أصدرته الهيئة العامة للجمارك، فإنه يتم فرض عقوبات على المخلصين الجمركيين أو أحد معاونيهم وفقا لما يلي: الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين، إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا.

وطبقا لنص المادة 114 من نظام الجمارك الموحد، فإن العقوبة تطبق بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة المختصة، بمخالفات المخلصين الجمركيين، وبما يتناسب مع حجم المخالفة.

والرخصة الجمركية للأفراد بحسب النظام، هي رخصة التخليص الجمركي التي بموجبها يحق للفرد أن يزاول أعمال مهنة التخليص الجمركي لحساب من يفوضه من الغير، نظير أجر يتفق عليه مسبقا بين الطرفين.

أما الرخصة الجمركية للمؤسسات والشركات فهي رخصة التخليص الجمركي التي تمنح للمؤسسات والشركات التي يكون نشاطها الرئيس هو التخليص الجمركي أو نشاط لوجستي آخر مرتبط بالتخليص الجمركي وفقا لنظامها الأساسي وعقد التأسيس وسجلها التجاري الذي يخول لها الحق بمزاولة نشاط التخليص الجمركي.

وكانت الجمارك السعودية أصدرت النسخة الجديدة من دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي المتضمنة عديدا من التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، ليكون مرجعا شاملا ومتكاملا لجميع شركاء الجمارك السعودية من مزاولي مهنة التخليص الجمركي.