إنتاج الأعلاف الخضراء مرشح للتراجع 30 % بعد إيقاف زراعتها

توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن ينخفض إنتاج الأعلاف الخضراء في السعودية بعد تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء إلى 30 في المائة من الإنتاج الحالي، وأن تنخفض المساحة من 630 ألف هكتار إلى مساحة لا تزيد على 200 ألف هكتار.

وأصدرت الوزارة أخيرا آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16 محرم 1438هـ، التي حظرت زراعة البرسيم، وحشيشة الرودس، والذرة الرفيعة، إضافة إلى حشيشة السودان والذرة الشامية، والبلوبونيك، وعشبة الرأي، وحظرت الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على المياه تصدير المنتجات الطازجة والمصنعة للبطيخ، والشمام، والبطاطس، والبصل الجاف، والطماطم، إضافة إلى الذرة والزيتون والقرع والعنب.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر من العام المقبل 1440هـ، والعمل على توفير البدائل الأخرى للمربين عبر تسهيل استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.

وفي هذا الصدد بين محمد العبداللطيف، مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، أن الوزارة أنهت خلال الأيام الماضية زيارات واجتماعات لبعض الموانئ التي ستكون مهيأة لاستقبال كل شحنات الأعلاف من أنحاء العالم، ومنها ميناء ينبع التجاري، وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ.

وأوضح العبداللطيف، أن الوزارة تواصل لقاءاتها مع المسؤولين في شركات الألبان والشركات الزراعية الأخرى، والتأكد من التزامهم بإيقاف زراعة الأعلاف في الوقت المحدد.