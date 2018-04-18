صندوق أسرار العالم مفتاحه «رؤية» سعودية .. العُلا ملتقى الحضارات

ليس جديدا شغف العالم بآثار مدائن صالح وما تركته أربع حضارات عملاقة مرت هناك، من شواهد ظاهرة وباهرة. فضلا عن أسرار مدفونة تثير لهذه اللحظة نهم العارفين المختصين ودهشة السائحين الجائلين. ليكسب الفرنسيون دون غيرهم أخيرا شرف مشاركة تطوير وإنماء آثار العلا وفقا لـ"رؤية السعودية 2030" بعد محاولات تاريخية فرنسية علنية ومتخفية جمعت بين الطرافة والمخاطرة.



بسالة فرنسية



إذ يذكر التاريخ لاثنين من المستكشفين الفرنسيين (جوسين وسافيناك) بسالتهما ومحاولاتهما المستميتة قبل أكثر من 100 عام. وتحديدا في 19 فبراير 1909 دخول العلا من أجل دراسة آثارها عن قرب ولكن طلبهما قوبل بالرفض من قبل المسؤولين المحليين بعد مفاوضات استمرت خمسة أيام.

وبحسب الرواية الموثقة تاريخيا لم يستسلم الباحثان ورجعا في 13 مارس 1909 وانتحل أحدهما اسم إبراهيم أفندي بزي مهندس سكة حديد الحجاز ليتمكن من زيارة الخريبة، وكان يتظاهر بعدم الاكتراث بما يرى حوله من آثار ونقوش وكتابات حتى لا يلفت الانتباه إلى مهمته الأصلية. ومع ذلك فقد افتضح أمرهما وطلب منهما المغادرة تحت التهديد، وعادا في السنة التالية متسللين فاكتشف وجودهما، ما اضطرهما إلى الاختباء في الخريبة ستة أيام من الحادي عشر حتى السابع عشر من نيسان (أبريل)، فانتهزا الفرصة لمتابعة نسخ النقوش والكتابات.



شغف متجدد



والقصة هنا رغم قدمها إلا أن دلالة مفارقة عودة الفرنسيين لهذه المنطقة من باب الرؤية السعودية الواسع يحكي شغفا عالميا متجددا لهذه البقعة من العالم. شغف يجد أخيرا في "رؤية 2030" مفتاحا لصندوق أسرار تاريخي بقي مغلقا لعقود. والأسباب دائما متعددة ومتباينة. ما بين تحفظ محلي وتردد وطني عالجته لأول مرة وبكل ثقة توجيهات عراب الرؤية ورئيس مجلس الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان حيال ضرورة توظيف كل المقومات والقيم الوطنية، التاريخية والجغرافية واستغلالها الاستغلال الأمثل وفقا لاستراتيجية شاملة وأهداف محددة.

فبعد كل هذه العقود والتجاذبات الثقافية والسياحية والاقتصادية حول المنطقة الأهم في طريق البخور لا شك أنها اتفاقية تعاون تاريخية بين حكومة المملكة العربية السعودية الطامحة لربط قارات العالم الثلاث والحكومة الفرنسية التي وقعها قبل أسبوع من الجانب السعودي محافظ الهيئة الملكية للعلا الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود ووزير خارجية فرنسا جان أيف لودريان. في العاصمة الفرنسية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بناء على التزام الدولتين الراسخ بحماية الإرث العالمي والنهوض به.

‏ولأن العالم في توق لَكنوز العلا من الآن وقبل الجاهزية التامة لاستقبال السياح خلال ثلاثة أعوام فقد وقع الرئيس التنفيذي للهيئة‪ ‬اتفاقية مع رئيس معهد العالم العربي بباريس السيد جاك لانج لإطلاق معرض في باريس بداية العام المقبل الذي ستشارك فيه الهيئة الملكية كنوز محافظة العلا بحسب المدني مع العالم لأول مرة.



تصحيح سعودي



وبالعودة للمستكشفين الفرنسيين جوسين وسافيناك ولتبيان حجم ما تخفيه هذه المنطقة من أسرار ومفاجآت من المهم الإشارة إلى أن حصيلة ما خرجا به كشابين في الثلاثين من العمر في فترة قصيرة ورغم التخفي والأدوات المحدودة في ذلك الوقت هو "خمسة مجلدات" تناولت الكثير من النقوش والكتابات بالشرح والتفسير والتحليل.

يستعرض الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذيب جانبا منها ليقول معرجا ومعدلا عليها في كتابه "نقوش نبطية في الجوف والعلا وتيماء) 1909: هو العام الذي صدرت فيه دراسة جوسين وسافيناك حول زيارتهما لمنطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية، حيث تناولا دراسة عديد من النقوش العربية القديمة، مثل المعينية، واللحيانية، والثمودية، والنبطية، إضافة إلى دراسة وافية للآثار الشاخصة في الحِجْر. يهمنا في هذا البحث دراستهما لنصوص الثلاثمائة والثمانين نقشا نبطيا، منها ثمانية وثلاثون نقشا جنائزيا، والبقية كانت إما نقوشا تذكارية، وهي الغالبية، وإما معمارية. مائة وتسعة وتسعون نقشا جاءت في المجلد الأول في حين نشرت دراسة البقية في المجلد الثاني، ذلك لأن خمسة من هذه النقوش التي عدّها الفرنسيان جوسين وسافيناك نبطية القلم هي في الواقع آرامية القلم (...)".

يبقى أن ما توصل إليه الباحثان الفرنسيان في عقود مضت وما استدركه الباحث السعودي الذيب في وقتنا هذا هو نموذج عابر للتاريخ لما يمكن أن تكشفه من أسرار وتقدمه من علوم الشراكة السعودية - الفرنسية للعالم حاضرا ومستقبلا من حوار مثمر ثقافيا واقتصاديا وسياحيا وفقا لرؤية سعودية عالمية طموحها عنان السماء.