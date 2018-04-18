«نمو» تستقر عند 3173 نقطة .. وقيم التداول تهبط 65 %

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 3173 نقطة رابحة نقطتين بنسبة 0.07 في المائة. وتراجعت قيم التداول 65 في المائة بنحو 5.8 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة ملايين ريال، بمعدل 8.6 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 61 في المائة بنحو 223 ألف سهم لتصل إلى 141 ألف سهم متداول، بمعدل تدوير 0.85 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 39 في المائة بنحو 229 صفقة لتصل إلى 354 صفقة. وتصدر المرتفعة "ريدان" بنسبة 4.4 في المائة ليغلق عند 16.96 ريال، يليه "باعظيم" بنسبة 3.77 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.79 في المائة ليغلق عند 16.50 ريال. بينما المتراجعة تصدرها "التطويرية الغذائية" بنسبة 9.3 في المائة ليغلق عند 68.60 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.02 في المائة ليغلق عند 47.38 ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند 64 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة مليون ريال، يليه "ريدان" بقيمة 528 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 473 ألف ريال.