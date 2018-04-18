من يرافق الوحدة .. ويقابل الرائد وأحد؟

سيتوّج عادل عزت، رئيس اتحاد القدم فريق الوحدة، المتصدر بـ(55 نقطة)، بطلا لأول نسخة من دوري الأمير محمد بن سلمان، بعد تغيير اسم البطولة، حينما يستقبل الخليج السابع بـ(41 نقطة)، على ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، ضمن الجولة 30 والأخيرة من البطولة، التي تشهد تنافسا كبيرا على البطاقة الثانية المؤهلة للدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب مركزي الملحق، وصراع الهبوط. وكان الوحدة، قد ضمن تتويجه باللقب، وعودته إلى الدوري السعودي للمحترفين، عقب تعادله في الجولة الماضية مع المجزل 2/2.

وترتفع درجة الإثارة حينما يلتقي، هجر الخامس (47 نقطة)، والطائي، الوصيف بـ(52 نقطة)، إذ يتطلّع الطائي لتحقيق انتصار يؤمن له التأهل المباشر لدوري المحترفين أو حتى التعادل، فيما يمني هجر نفسه بكسب النقاط الثلاث لضمان لعب الملحق في حال عدم فوز الكوكب (49 نقطة) والذي يواجه الشعلة (42 نقطة). ويخطط الحزم الثالث بـ(50 نقطة)، للانتصار على المجزل (33 نقطة)، على أمل تعثر الطائي أمام هجر، لخطف البطاقة الثانية، أو خوض الملحق.

ويشتعل صراع الهروب من ملحق البقاء أو الهبوط، حينما يتقابل النجوم (33 نقطة)، مع النهضة (32 نقطة)، إذ يبحث النجوم عن نقطة لتأمين بقائه، فيما يحتاج النهضة إلى الفوز للتأمين بشكل رسمي دون النظر إلى النتائج الأخرى، فيما يدخل نجران (30 نقطة)، مباراته مع جدة (25 نقطة) بشعار الفوز فقط وفي حال خسارته أو تعادله سيكون ثالث الفرق التي ستلعب ملحق البقاء أو الهبوط. وفي بقية المباريات، التي ستكون لتحسين المراكز فقط، يصطدم العروبة بـ(37 نقطة) مع ضمك (38 نقطة)، والقيصومة (37 نقطة)، مع الوطني (27 نقطة)، الذي تأكد خوضه ملحق البقاء أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية. يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتمد آلية الصعود والهبوط، بحيث يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في دوري الأمير محمد بن سلمان، إلى النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، على أن يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع ملحق البقاء أو الصعود، مع فريقي الرائد وأُحد، اللذين احتلا المرتبتين 13 و14 في الترتيب النهائي لدوري المحترفين.