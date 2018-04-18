بادغيش: أسوأ ماسمعنا .. «ستهبطون»

أوضح عبدالله بادغيش نائب رئيس نادي القادسية سابقا، أن أسوأ شيء تعرض له الفريق طوال الفترة الماضية، هي المراكز المتأخرة التي يجد بنو قادس أنفسهم فيها، وتردّد كلمة الفريق سيهبط للدرجة الأدنى، بالتزامن مع هذه الظروف، وقال "كانت هناك أسباب لما حدث خلال الموسمين الماضيين، ما وضعنا في هذا الموقف، وأحب الاحتفاظ بالتفاصيل لنفسي، إذ لا أرغب في التطرّق لها أبدا، ولكن هذا لا يعني أننا لم نحقق للنادي ما نريده طيلة وجودنا، ولا سيما أننا حققنا الجزء الأكبر من الطموح، وهو الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، وإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، ومن بعد البقاء مع الكبار طيلة الفترة التي كنا نعمل فيها".

ونجح القادسية في الاحتفاظ بموقع له في النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين، رغما عن الصعوبات الكبيرة التي واجهها، إذ كان من المهدّدين بالهبوط، قبل أن ينتفض في الجولات الأخيرة ويستقر في المركز الـ 12 برصيد 25 نقطة أبعدته عن خطر خوض ملحق البقاء أو الهبوط، تحت قيادة المدرب الوطني بندر باصريح. وتابع بادغيش "سلمنا النادي للإدارة الجديدة برئاسة مساعد الزامل، ونحن على ثقة بأنهم سيقدمون كل ما يحتاجه، صحيح أن هناك مديونية، لكن ليس هناك نادٍ لا يعاني الديون، هذا هو الواقع مع الأسف، مثلا اليوم على النادي ألف ريال، وغدا قد يصبح المبلغ عشرة آلاف ريال، بسبب المتطلبات المالية الكثيرة من رواتب للاعبين والعاملين وكذلك المعسكرات والمستلزمات، وهكذا".

وأتم "أتمنى لمساعد كل التوفيق، المهم أن يركز ويحرص على المجموعة التي ستعمل معه، وأن يكونوا مخلصين للنادي، وعلى قلب رجل واحد لتحقيق ما يستحقه هذا الكيان".