الشمري: في الخليج .. كل شيء تقلص

وصف الكويتي ماهر الشمري مدرب فريق الخليج لكرة القدم، تجربته في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، بالناجحة، موضحا أن النجاح الذي حققه فرضته النتائج الجيدة التي حصدها، وقال "تسلمت الفريق ولديه 18 نقطة محتلا المركز الـ 13، وبعدها حققنا نتائج إيجابية تجعلنا من ضمن المنافسين على الصعود للدوري السعودي للمحترفين، أو حتى لعب الملحق على أقل تقدير، لكن في آخر ثلاث جولات لم نصل إلى ما نريده".

وتابع "الخليج استقبلت شباكه 25 هدفا خلال النصف الأول من دوري الأمير محمد بن سلمان، والآن لم يلج شباكنا سوى 14 هدفا من ضربات ثابتة، وركلتي جزاء، وحتى الإنذارات خلال الدور الأول بلغت 30 إنذارا، وفي الدور الثاني تقلّص العدد إلى النصف، كل هذه الأمور تبرهن على نجاحنا مع الفريق". وأشار إلى أنه قبل موافقته على تدريب الخليج، حرص على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وقال "أخذت تصورا كاملا عن الدوري وتقلباته وتغييراته ما جعلني أقبل هذه المغامرة، وضعت نصب عينيّ أن أطور الفريق والدخول في المنافسة مع نفسي وهذا ما حدث، إذ بلغ الفريق مركزا متقدما".

وعن دخوله في المنافسة كمدرب خليجي يعمل في الدوري السعودي بعد أن غلب على معظم الأندية في دوري الأمير محمد بن سلمان الاستعانة بالأسماء العربية وكذلك المحلية، قال "قبل كل شيء يجب أن أوجه الشكر إلى إدارة نادي الخليج على ثقتهم، وبصراحة اجتهدوا ولم يقصروا ما جعلني أدرب الفريق بأريحية كاملة خاصة في التعاون المستمر، وتجهيز كل المتطلبات التي أرغب في توافرها، في الواقع لكل مدرب شخصيته التي تختلف عن الآخر، وأتمنى أن تكون تجربتي ناجحة بمنظار الجميع". وعن تجديد تعاقده مع الفريق للموسم المقبل، قال "هذه الخطوة سابقة لأوانها، بعد إكمال المشوار سيكون لكل حادث حديث، لكن هناك بوادر للتجديد، وبعد مباراة الوحدة الأخيرة ستتضح كامل الصورة"، مختتما بتقديم التهنئة للهلال، بعد محافظته على لقبه بطلا للدوري السعودي للمحترفين، وكذلك عودة الوحدة لدوري الكبار".