بعد توقف 40 عاما .. السعوديون اليوم أمام شاشات السينما

بعد توقف العروض السينمائية منذ نحو 40 عاما، أعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية، أنه سيتم تدشين أول دار سينما في المملكة اليوم، في المجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض.

وقالت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار في بيان لها أمس الأول، إنها ستحتفي بهذه اللحظة التاريخية بحفل خاص الليلة بحضور عدة شخصيات محلية وعالمية بارزة، إضافة إلى جهات إعلامية.

كما سيشهد الحفل عرضا خاصا لأحد أفلام هوليوود الشهيرة، وسيكون هذا العرض هو الأول من سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال نيسان (أبريل)، بدعوات خاصة فقط.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للجمهور في أيار (مايو) المقبل، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختيار أوقات العرض من خلال نظام متطور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. وأكدت وزارة الثقافة والإعلام أنه من المتوقع أن تفتح شركة "إيه إم سي" 40 دار عرض سينمائي في 15 مدينة بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

إلى ذلك، كشف موقع IMDB المتخصص في أخبار الأفلام والمسلسلات أن فيلم "أفينجر: انفنتي وار" والمنتج من قبل استديو مارفيل سيعرض في الرياض بتاريخ 26 نيسان (أبريل) المقبل، بالتزامن مع العرض العالمي للفيلم في دور السينما.

الفيلم من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم هوليوود مثل روبرت داني جونير "الرجل الحديدي"، كريس إفانز "كابتن أمريكا"، سكارليت جوهانسون "الأرملة السوداء"، كريس هيمسوورث "ثور" وغيرها، كما أن الفيلم من إخراج الأخوان روسو وتأليف كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي. ويتناول الفيلم قصة المعركة الكبرى بين فريق أفينجر وحراس المجرة ضد ثانوس الذى يصل الأرض من أجل جمع أحجار لقفازه الذي يسمى "الأحجار اللامتناهية، أو "الأحجار الأبدية"، وهي عبارة عن ستة أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.

وبحسب صحيفة US today في كانون الأول (ديسمبر) 2017، فإن دراسة استقصائية أشارت إلى أن فيلم "أفينجر: إنفنتي وار" يعد أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2018، وفي آذار (مارس) 2018، سجلت توقعات شباك التذاكر المبكرة عن تحقيق الفيلم ما بين 200 حتى 235 مليون دولار في أول يومين له من عرضه في أمريكا، كما يتوقع أن يصل الإجمالي بين 490 حتى 590 مليون دولار.