العيسى: خطة لاستثمار التقنية في التعليم وتوفير منصات رقمية جديدة

أكد الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، أهمية استثمار التقنية الحديثة في العملية التعليمية وتوفير منصات رقمية داعمة للعملية التعليمية وتستفيد من طاقات ومهارات الشباب الطلاب والطالبات في المدارس والمنازل، وذلك ضمن خطة أعدتها الوزارة.

وقال العيسى خلال رعايته اختتام الجولة الأخيرة من مسابقة "تحدي المستقبل" في مادة الرياضيات للمرحلة المتوسطة في الرياض أمس، إن مسابقة تحدي المستقبل، تأتي ضمن حزمة من المشاريع والبرامج التي تستهدف دعم التعليم الرقمي وتطوير المنظومة الرقمية، التي لها دورها في استثمار التقنية الحديثة في العملية التعليمية وتوفير منصات رقمية داعمة للعملية التعليمية وتستفيد من طاقات ومهارات الشباب الطلاب والطالبات في المدارس والمنازل.

وأشار إلى أن المسابقة لها دور في تحفيز الطلاب، ودفعهم إلى التحصيل والمثابرة في اكتساب المهارات والمعارف التي تساعدهم في المستقبل، مشددا على أهمية أن تستمر المسابقات والنشاطات، وأن يتم دعمها بشكل أكبر.

ونوه وزير التعليم بما حققته مسابقة "السعودية تبرمج" التي كسبت حضور عدد كبير من الطلاب والطالبات على مستوى المملكة، مؤكدا على أهمية أن تحظى بنسخة ثانية في صيف هذا العام.

من جانبه، قال الدكتور يوسف العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم، إن الشركة حملت أمانة كبيرة على عاتقها لتكون شريكة فاعلة في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، عبر تسخير التقنية بجميع أبعادها لصناعة بيئة تعليمية طموحة تحفز على الإبداع.

وأوضح أن باكورة أعمالهم "بوابة المستقبل"، تصنع لأبناء المملكة الطريق الصحيح والفكر السليم والاتجاه المستقيم نحو المستقبل، مشيرا إلى مسابقة تحدي المستقبل تعد أحد روافد البوابة، التي تجعل من التعليم والتعلم متعة وإثارة، وتغير مفاهيم التقنية واستخدامها من الاستخدام السيئ إلى الاستخدام البنّاء المفيد، وصناعة بيئة تقنية ماتعة، واستقطاب طلاب المدارس من كل مكان في المملكة.

ولفت إلى أن مسابقة تحدي المستقبل استقطبت في جولتها الأولى أكثر من 38 ألف متسابق من طلبة المرحلة المتوسطة بالمملكة، حيث تم تصفية المتسابقين عبر الجولات الأربع التالية.

وأضاف أن المسابقة تعد إحدى مبادرات وزارة التعليم التي هدفت إلى رفع مستويات الطلاب والطالبات علميا وثقافيا عن طريق التحفيز والإجابة عن الأسئلة بأسلوب جذاب وممتع، مستهدفة الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام، حيث أتيح لهم التسجيل والمشاركة في المسابقة من خلال موقعها الإلكتروني وعلى خمس مراحل.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين في المسابقة 38 ألف طالب وطالبة فيما بلغ عدد المدارس المشاركة أكثر من 4600 مدرسة، قضى فيها الطلاب مع المسابقة أكثر من سبعة ملايين دقيقة.