«الأمن السيبراني» و«جوجل» يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز ابتكارات لإنتاج الذكاء الصناعي

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اتفاقية نهائية مع شركة جوجل أمس، لإنشاء مركز ابتكارات جوجل، سعيا إلى تطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء خمسة مراكز ابتكار جوجل موزعة على مناطق المملكة، وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة، سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض، حيث سيعد الأكبر من نوعه في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف متدرب سنويا.

كما اشتملت الاتفاقية على عدة جوانب من أهمها جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، إضافة إلى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للمطورين والمبتكرين. ووقع الاتفاقية النهائية من جانب الاتحاد سعود بن عبد الله القحطاني رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، ومن جانب شركة جوجل مات بريتر رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.