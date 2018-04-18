أمير المدينة المنورة يشدد على استكمال الأعمال بمستشفى الملك فهد

شدد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، على أهمية استكمال كافة الأعمال في مستشفى الملك فهد العام، وفق أفضل المعايير الطبية وبكفاءة عالية، وتقديم كافة الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والزوار بسهولة ودون عناء.

جاء ذلك خلال تفقد أمير المدينة المنورة لمستشفى الملك فهد العام، بحضور الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان على ضرورة رفع جودة الخدمات الطبية في قسم الطوارئ وتوفير كافة متطلبات الرعاية الصحية للمستفيدين من الخدمة.

وشملت الجولة مركز أمراض الدم والأورام، الذي تم تدشينه مؤخرا بسعة استيعابية 21 سريرا، واطلع على مشاريع مستشفى الملك فهد، التي تضمنت تطوير مباني الإسكان والخدمات الصحية في الأقسام، ومنها المرحلة الثانية لأقسام العناية المركزة بزيادة السعة الاستيعابية إلى 30 سريرا.

وتضمنت الجولة الاطلاع على نماذج مراكز الرعاية الصحية الأولية الحديثة، التي سيتم تطبيقها في منطقة المدينة المنورة، واستعراض إحصائيات المراكز الصحية، فيما قدم الدكتور أيمن ينبعاوي، المساعد للصحة العامة، نبذة عن برنامج تطبيق صحة، الذي أطلقته وزارة الصحة في منطقة المدينة المنورة.

من جانبه، استعرض مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، للأمير فيصل بن سلمان، التقرير الخاص بالمؤشرات العامة لصحة المنطقة. كما قدم الدكتور أيمن بن محمد خرابه، مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، مؤشرات أداء المستشفى للربع الأخير لعام 2017م والربع الأول من العام الميلادي 2018م.

وفي السياق نفسه، اطلع أمير المدينة المنورة على أقسام التنويم الداخلية، التي شهدت إعادة ترميم وتطوير البنية التحتية والأسرة وجميع الأجهزة الطبية الداخلية التي تخدم المرضى، وتفقد قسم الطوارئ في المستشفى، وسير العمل والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين.