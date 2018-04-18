لامَهُ وألامَه

اللوم: العَذْل، نقول: لامَه يلومُه فهو مَلُوم، وأَلامَ الرجل إذا أتى بما يُلامُ عليه انظر الصحاح، (لوم).
ففي المصباح (لوم): لامَهُ لَوْما من باب قالَ: عَذَلَه، فهو مَلُوم، والفاعل لائم والجمع لُوَّم،.. وأَلامَهُ – بالألف – لغة فهو مُلام، والفاعل (مُلِيم) الاسم الملامة.
إذنْ، يقال: لامَه وألامَه، ويقال: هو مَلُوم كما يقال: هو مُلام، وهما بمعنى واحد، كما يقال: هو لائم، وهو مُليم وقد وردت "مُلِيم" في القرآن الكريم، قال الله تعالى: "فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُوَ مُلِيم" سورة الصافات، آية (142) أي داخل في اللوم (مُذْنِب).
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