البورصة المصرية تربح 5.9 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية ، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.

وربح الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 982.4 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.03 % ليبلغ مستوى 17802.48 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي اكس 100" بنسبة ١٥ر٠ % ليبلغ مستوى 2264.77 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.37 % ليبلغ مستوى 864.36 نقطة.