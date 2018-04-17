أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 42ر4769 نقطة مرتفعًا بـ 23ر2 نقطة وبنسبة 05ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر4767 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفًا و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 3ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفًا و71 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 080ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83 ر17 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 42ر4769 نقطة مرتفعًا بـ 23ر2 نقطة وبنسبة 05ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر4767 نقطة.
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