مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى 42ر4769 نقطة مرتفعًا بـ 23ر2 نقطة وبنسبة 05ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 19ر4767 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و529 ألفًا و103 ريالات عمانية مرتفعة بنسبة 3ر40 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و516 ألفًا و71 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 080ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 83 ر17 مليار ريال عماني.