أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.98 بارتفاع قدره 2.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 960.89 بانخفاض وقدره 17.45 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 35 مليون و 935 ألف و 109 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 5 مليون و 143 ألف و 969 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 104 صفقات.
وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الإستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 87% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
مؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع عند مستوى 1.3 نقطة
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,301.98 بارتفاع قدره 2.52 نقطة عن معدل الإقفال السابق ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 960.89 بانخفاض وقدره 17.45 نقطة عن معدل اقفاله السابق.
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