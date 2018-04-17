"بوبا العربية" توزع 160 مليون ريال أرباح للمساهمين عن عام 2017

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ يوم الثلاثاء 1 رجب 1438هـ الموافق 17 ابريل 2018م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017 على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 160,000,000 ريال.

2.عدد الأسهم المستحقة للأرباح 80,000,000 سهم (80 مليون سهم).

3.حصة السهم الواحد 2 ريال.

4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 20%.

5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) لمساهمي الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

6.تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقاً.