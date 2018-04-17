اختفاء النقد من ماكينات الصراف الآلي في العديد من المدن الهندية

نفد النقد من ماكينات الصراف الآلي في العديد من المدن الهندية اليوم الثلاثاء، إلا أن السلطات تعمل على تهدئة المخاوف من وجود نقص في العملة بالتأكيد على أن هناك أكثر مما يكفي من النقد المتداول في البلاد.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن ماكينات الصراف إما خاوية أو خارج الخدمة في العديد من الولايات مثل كارناتاكا، ومهاراشترا، وأندرا براديش، وراجاستان، وأوتار براديش، وبيهار، وماديا براديش، وتيلانجانا.

كما شكا أشخاص في العاصمة الهندية من عدم تمكنهم من الحصول على أموال من الصراف الآلي، ما أعاد إلى الأذهان الطوابير الطويلة والماكينات المعطلة بعد قرار الحكومة بشأن إحلال أوراق نقدية في تشرين ثان/نوفمبر من عام 2016 .

إلا أنه لا يزال من المتاح صرف الأموال النقدية من أفرع المصارف كالمعتاد.

وكتب وزير المالية أرون جايتلي على حسابه على تويتر اليوم :"لقد راجعت الوضع النقدي في البلاد. وعموما، هناك أكثر مما يكفي من العملة المتاحة للتداول وكذلك لدى البنوك".

وأضاف :"النقص الحالي ناتج عن /زيادة مفاجئة وغير اعتيادية/ في بعض المناطق وسيتم التعامل معها بسرعة".

وقال شيف براتاب شوكلا نائب وزير المالية إنه سيتم حل المشكلة خلال اليومين إلى الثلاثة القادمة.

وأضاف أن ولايات بعينها يوجد بها نقص بينما هناك فائض في ولايات أخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي شكل لجنة للإسراع في نقل الأموال بين الولايات لتحقيق توازن في إتاحة النقد.