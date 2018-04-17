الأسهم الأوروبية ترتفع صباحا مع تحسن المعنويات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع تحسن المعنويات فيما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وروسيا وتحول الاهتمام إلى موسم نتائج الربع الأول وإبرام الصفقات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش كما حققت المؤشرات الأوروبية الأخرى مكاسب طفيفة بعد صعود قوي في وول ستريت.

وارتفع سهم انتروم جوستيتيا أكثر من 11 بالمئة لتسجل أفضل أداء على المؤشر بعدما تقدمت بعرض ملزم لشراء وحدة جمع الديون التابعة لبنك انتيسا سان باولو في صفقة بقيمة 3.6 مليار يورو تخلص البنك الإيطالي من ديون رديئة بقيمة 10.8 مليار يورو (13 مليار دولار).

وكان ينظر إلى الديون الرديئة في إيطاليا علي أنها خطر رئيسي يهدد لاقتصاد البلد ولمنطقة اليورو ككل إلا أنها لم تعد مثار قلق كما كانت من قبل وسجلت بورصة ميلانو أداء أفضل من النظراء في الأشهر الأخيرة.

وارتفع سهم انتيسا 0.7 بالمئة بينما صعد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.3 بالمئة متقدما على كاك 40 الفرنسي الذي زاد 0.1 بالمئة وداكس الألماني الذي صعد 0.2 بالمئة.