الفعل "قَلَبَ" بمعنى صَرَفَ أو رَدَّ أو حَوَّل الشيء عن جهته نقول: قَلَبْتُ الشيء ومضارعه: يَقْلِبُ بسكر اللام من باب "ضَرَبَ" فهو موازن له في ماضيه ومضارعه.

وأثبتت المعاجم اللغويَّة وجود الفعل "أقْلَبَ" بزيادة الهمزة، ففي القاموس، (قلب) "قَلَبَهُ يَقْلِبُه" حَوَّله عن وجهه، كأَقْلَبَهُ، فَقلبَه" وذكر ابن سيده في المحكم، 6/258 أن "أَقْلَبه" لغة ضعيفة.

وأقول: إنَّ استعمال الفعل "أقلب" نادر في اللغة فالمشهور هو "قَلَبَ الشيء"؛ لذلك أنكر كثيرون من اللغويين الفعل "أقْلَبَ" انظر شرح الفصيح، 1/81.

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