الفن التشكيلي يزين مهرجان تمور الجوف

تميزت ساحات ومعارض مهرجان تمور الجوف الخامس الذي تنظمه بلدية دومة الجندل في مدينة التمور، بلوحات ومراسم الفنانين التشكليين، الذي توزعوا في المدينة ينثرون جمال الألوان وثقافة اللوحة ومتعة البصر.
ويوجد عدد من الرسامين في أرجاء المهرجان الذي يستمر حتى الرابع من شعبان تحت شعار "حلوة وطن"، حيث عرضوا أجمل رسوماتهم وأعمالهم الفنية، إذ كان المرسم الحر الذي تشرف عليه الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في منطقة الجوف جاذبا لزوار المهرجان في عدد من اللوحات الفنية الرائعة. وقال الفنان نصير السمارة منسق الفنون التشكيلية في الجمعية، إن مشاركتهم في هذه النسخة من المهرجان ضمت 30 رساما ورسامة من أبناء منطقة الجوف، أنتجوا فيها العديد من الأعمال، كما ذكر أن المرسم الحر ينشر ثقافة الرسم بين أفراد المجتمع.
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