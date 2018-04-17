تدشين ملتقى ومعرض «مبادرتي سر تميزي»

دشنت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات، أمس، ملتقى ومعرض "مبادرتي سر تميزي" من تنظيم إدارة التربية الخاصة التابعة لتعليم الرياض، في الرياض، بحضور ريم الراشد المساعد للشؤون التعليمية، وعدد من القيادات في التعليم.
وأكدت الدكتورة هيا العواد، أن وزارة التعليم ممثلة بإداراتها التعليمية، ومن خلال المبادرات المناطة بها في برامج تحقيق الرؤية الوطنية 2030م على بناء مجتمع معرفي يمكنها من تحقيق موقع مرموق في المشهد العالمي بمنهجية مدروسة ورؤية واضحة تستهدف في مدى غير بعيد.
من جانبها، قالت ريم الراشد المساعد للشؤون التعليمية، إن الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض تسعى لتحقيق رؤيتها الطموحة بتطوير التعليم، فقد فرض الواقع ومعطياته تحويل التعليم إلى منظومة متكاملة في إثراء العملية التعليمية لنكون مجتمعا معرفيا متكاملا، وقد حققت الإدارة خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة، ركزت على توفير فرص التعليم لجميع الأفراد في المجتمع، ومن بينهم ذوو الإعاقة، وتسعى لتقديم مرحلة جديدة ترتكز على الجودة والنوعية لضمان أن طالبات التعليم العام والخاص يتم إعدادهن كي يصبحن قادرات على التعامل مع العصر الحاضر بصورة إيجابية.
وكان حمد الوهيبي مدير عام تعليم الرياض، قد زار المعرض واطلع على مقتنياته، مشيدا بجهود إدارة التربية الخاصة التي هيأت الفرص للخروج بأعمال ولوحات احترافية للطالبات؛ تميزت بالجودة والمهارة والإبداع.
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