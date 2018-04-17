المملكة تشارك في أعمال الدورة الثامنة لوزراء سياحة مجموعة الـ 20

تشارك المملكة ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في أعمال الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة الـ 20 التي ستعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس اليوم، حيث يرأس وفد المملكة في الاجتماعات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
ويشارك في اجتماعات هذه الدورة إضافة إلى وزراء السياحة في دول مجموعة الـ 20 عدد من المنظمات الدولية المتخصصة من بينها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس العالمي للسياحة والسفر.
وسيكون محور اجتماعات هذه الدورة موضوع السياحة فرص العمل والتنمية المستدامة، إضافة إلى التعليم السياحي.
وستناقش اجتماعات الدورة عددا من الموضوعات من أبرزها تعزيز السياسات التي تسهم في توفير فرص العمل وتدعم ريادة الأعمال، في مجال السياحة، وبحث قيام المؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص، بمراجعة البرامج التعليمية وتوظيف السياسات المناسبة لتطوير المهارات اللازمة لفرص العمل المستقبلية.
يأتي هذا الاجتماع في وقت أكدت فيه دول المجموعة الـ 20 أهمية قطاع السياحة لتحقيق الزيادة المنشودة في النمو وضمان تقديم مزيد من الوظائف الأكثر جودة، حيث تأتي السياحة ضمن أبرز الأنشطة الاقتصادية لدول مجموعة العشرين، وضمن خمسة محاور رئيسة تراجعها الدول وتتعاون لتمكينها في كل قمة لدورها الأساس في التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الأموال وتوفير السيولة في الدول الأكبر اقتصاداً في العالم دون استثناء.
وشهدت السياحة نموا وتنوعا ثابتا، وأصبحت أحد أكبر القطاعات وأكثرها أثراً ممتداً في كل الاتجاهات وسرعة في وصول الأثر الاقتصادي والنماء إلى جميع فئات المجتمع.
إلى جانب ما تمتاز به السياحة من مرونة بين قطاعات اقتصاديات العالم، حيث يشكل القطاع السياحي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ما يعادل 7.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل عدد السياح في العالم إلى 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030.
وتعد السياحة ثالث أكبر الصادرات بعد المواد الكيماوية والوقود على مستوى العالم، حيث سجلت الصادرات السياحية الدولية قرابة 1.060 مليار دولار أمريكي في مجموعة الـ 20 عام 2016 الذي يشكل قرابة 6.3 في المائة من إجمالي صادرات دول المجموعة.
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