أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمركز الغمامة الثقافي

وضع الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة، البارحة الأولى، حجر الأساس لمشروع المركز الثقافي، الذي سينشأ على مساحة 3685 مترا مربعا بجادة قباء، موجها أن يحمل المركز اسم "مركز الغمامة الثقافي" لقربه من مسجد الغمامة المعروف، وذلك بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة. وأوضح المهندس فهد البليهشي، أمين عام هيئة تطوير المدينة، أن مشروع مركز الغمامة الثقافي سيكون مقرا للمعارض والفعاليات الثقافية المرتبطة بالتاريخ والثقافة الإسلامية، إضافة إلى المعارض المؤقتة في المبنى الذي تبلغ مساحة مسطحات البناء 5.629 م2، مبينا أن الهوية العمرانية للمركز استلهمت من الهوية العمرانية الإسلامية في المدينة المنورة. وأضاف المهندس البليهشي، أن مشروع مركز الغمامة الثقافي يأتي ضمن إطار دعم واهتمام أمير المنطقة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة، بالفعاليات والمشاريع الثقافية، حيث سيساهم المشروع في إيجاد وجهة سياحية ثقافية بارزة في المدينة النبوية، خصوصا أن المبنى يقع في أهم المواقع التاريخية والثقافية، مما يشكل إضافة حقيقية في المدينة المنورة التي تجمع بين تفرد التصميم وجماليته، فضلا عن هويته التي تعمل على الجذب المستمر للزوار ورواد المركز الثقافي.