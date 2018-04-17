لأول مرة منذ 32 شهرا .. الأسهم السعودية تتخطى 8000 نقطة بقيمة سوقية 1.9 تريليون ريال

نجحت الأسهم السعودية ولأول مرة منذ آب (أغسطس) 2015 من الإغلاق فوق حاجز 8000 نقطة لتكسب 77 نقطة بنسبة 0.98 في المائة وتنهي الجلسة عند 8050 نقطة وزادت بذلك قيمتها السوقية بنحو سبعة مليارات ريال لتتخطى 1.9 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم أساسي من قطاع المصارف بقيادة "الراجحي"، ولعبت "المواد الأساسية" بقيادة "سابك" دورا مساندا. واستطاع سهم "الراجحي" قائد ارتفاع السوق من الوصول إلى أعلى سعر منذ أيلول (سبتمبر) 2008 في أداء لافت للسهم.

وتشهد السوق تحسنا في الأداء هذا الأسبوع نظرا لاستحقاق عدة أسهم مؤثرة للأرباح من بينها "سابك" و"سامبا" و"السعودي الفرنسي". وتلك التوزيعات النقدية عامل جذب للسيولة الاستثمارية التي تبحث عن عوائد جارية، كما أن السوق في موسم نتائج الربع الأول وتزايدت تغطية المصارف الاستثمارية لنتائج الشركات بتوقعاتها التي تظهر تباينا، إلا أنه في المجمل تميل نحو تحقيق نمو في الربع الأول للشركات التي تمت تغطيتها وغالبا ما تكون قيادية ومؤثرة. كما أن السوق لا تزال تحت تأثير إمكانية انضمامها لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي سيجذب سيولة نقدية أجنبية ضخمة، وأسعار النفط رغم تراجعها إلا أنها تحافظ على مستويات 70 دولارا. وتلك العوامل المحفزة أسهمت في تحقيق المؤشر لمستويات جديدة لهذا العام فوق حاجز 8000 نقطة، إلا أن استمرارية السوق في مواصلة الارتفاع مرهونة بتحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول، حيث إن مكرر الربحية يتجاوز 16 مكررا بحسب تقرير "تداول"، وذلك يتجاوز متوسط خمسة سنوات مع اتجاه المؤشرات الفنية إلى حالة من التشبع الشرائي.

السوق ستواجه مقاومة عند مستويات 8095-8060 نقطة بينما الدعم عند 8085-7923 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7972 نقطة، اتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة ليصل إلى 8053 نقطة رابحا 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8050 نقطة رابحا 77 نقطة بنسبة 0.98 في المائة. وارتفعت السيولة 17 في المائة بنحو 725 مليون ريال لتصل إلى 4.9 مليار ريال، بمعدل 39 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 12 في المائة بنحو 23 مليون سهم متداول لتصل إلى 212 مليون سهم متداول، وبمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 19 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 125 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الطاقة" بنسبة 0.2 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.08 في المائة. وتصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنسبة 2.49 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 2.36 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 1.95 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 33 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 20 في المائة بتداولات 964 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 755 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "العالمية" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 28.93 ريال، يليه "سلامة" بنسبة 6.14 في المائة ليغلق عند 26.61 ريال، وحل ثالثا "أسمنت المدينة" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 12.81 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أسمنت ينبع" بنسبة 2.86 في المائة ليغلق عند 29.84 ريال، يليه "أسمنت السعودية" بنسبة 1.14 في المائة ليغلق عند 52.67 ريال، وحل ثالثا "البحري" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 32.29 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 686 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "دار الأركان" بنسبة 13 في المائة بقيمة 620 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 416 مليون ريال بنسبة 8 في المائة.



* وحدة التقارير الاقتصادية