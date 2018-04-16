ترمب يتهم روسيا والصين بالتخفيض الموجه لعملتيهما

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب روسيا والصين بالتلاعب في قيمة عملتيهما.

وكتب ترمب اليوم الاثنين على تويتر إن البلدين تخفضان قيمة عملتيهما في حين أن الولايات المتحدة تواصل رفع أسعار الفائدة، وأضاف :" هذا ليس مقبولا".

وأشار ترمب إلى أنه من تبعات ذلك أن الدولار وقع تحت ضغط مؤقتا بعد ظهر اليوم، فيما اكتسب اليورو دفعة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي تقريرا أفاد بأنه لا توجد دولة يمكن تصنيفها، في الوقت الراهن، بأنها تتلاعب في قيمة عملتها، وهو التصنيف الذي يمكن أن يترتب عليه اتخاذ تدابير عقابية محتملة.

وتواصل الولايات المتحدة مراقبة الصين ودولا أخرى في هذا الصدد.