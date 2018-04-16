منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " فاو" تطلق مشروعا لدعم اللاجئين في الأردن

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم ، مشروعاً ممولاً من حكومة اليابان بقيمة مليون دولار، يعزز الاستقرار وسبل العيش للاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة.

ويسهم المشروع الذي ينفذه مكتب " الفاو" في الأردن بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية، في تحقيق أهداف خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2017-2019، والإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025، وخطة الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة وحكومة الأردن 2017-2022.