البورصة المصرية تربح 3.1 مليار جنيه بدعم عمليات شراء صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار أجنبية ومصرية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 976.5 مليار جنيه وسط تعاملات كلية تجاوزت المليار جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليبلغ مستوى 17620.28 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.38% ليبلغ مستوى 867.61 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليزيد بنسبة 0.28% ليبلغ مستوى 2261.41 نقطة.

وسجلت أسعار أسهم 88 شركة في ختام التعاملات ، فيما تراجعت أسعار أسهم 51 شركة و حافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.