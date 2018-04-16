تقنية جديدة لكشف "الفيديوهات المفبركة"

﻿أعلن عملاق محركات البحث "جوجل" أخيرا، أنه طور أداة لملاحقة الفيديوهات المفبركة المنتشرة على الإنترنت.

وقال أحد مطوري جوجل، في مؤتمر تنقي بمدينة فانكوفر الكندية إن فكرة الأداة الجديدة أتت في ظل مرحلة يزداد فيها انتشار الأخبار المفبركة.

وحسب ما أورد موقع " thestar"، فإن التقنية الجديدة تقارن بين حركة فم وأسنان المتحدث لكشف تلك التي تقلده وتضع على لسان كلاما لم يتفوه به.

وأشارت إلى أن التقنية بعد أن تراقب أداء المتحدث المعين فإنها تخلص إلى ما يعرف بـ" الشفة المثالية".

وبحسب "سكاي نيوز" ستقوم التقنية الجديدة بمسح المحتوى المزيف، فضلا عن السماح للمستخدمين بالإبلاغ عن هذه المواد

ومثل أي تقنية أخرى لها حدين، الأول إيجابي والثاني سلبي، ذلك فإن "جوجل" سيتعاون مع آخرين من أجل تطبيق " "Reality Defender" ، الذي يستعمل تلقائيا في متصفحات الإنترنت بحثا عن الفيديوهات المفبركة.