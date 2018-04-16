أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 19ر4767 نقطة منخفضًا بـ 36ر9 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 55ر4776 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونين و516 ألفًا و71 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و630 ألفًا و665 ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 038ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84 ر17) مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 19ر4767 نقطة منخفضًا بـ 36ر9 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 55ر4776 نقطة.
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