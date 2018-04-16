مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 19ر4767 نقطة منخفضًا بـ 36ر9 نقطة وبنسبة 20ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 55ر4776 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و516 ألفًا و71 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 7ر30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و630 ألفًا و665 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 038ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84 ر17) مليار ريال عماني.