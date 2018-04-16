مؤشر البحرين العام يغلق على ارتفاع عند مستوى 1.2

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,299.46 بارتفاع وقدره 6.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة.

في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 978.34 بانخفاض وقدره 3.73 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و 577 ألف و 282 سهم بقيمة إجمالية قدرها 534 ألف و 798 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 72 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 43.28% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.