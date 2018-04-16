أعلنت وزارة التخطيط العراقية ، اليوم ، عن انخفاض معدل التضخم الشهري في العراق لشهر مارس الماضي، بنسبة 0.3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مشيرةً إلى أن هذا المؤشر لم يشمل محافظة نينوى بسبب الأوضاع السائدة فيها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن مؤشرات انخفاض التضخم لشهر مارس الماضي شمل قطاعات النقل بنسبة 0.2%، والسكن بنسبة 1% وقسم الاتصالات بنسبة 0.3% وقسم المطاعم بنسبة 0.1% ، منوهة بأن التضخم السنوي انخفض هو الآخر مقارنة مع شهر مارس العام الماضي 2017 بنسبة 0.8%.