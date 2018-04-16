"التحلية" و "مجلس الغرف" يوقعان مذكرة لتطوير المحتوى المحلي الصناعي

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية بهدف تعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وجعله أكثر نشاطا وتنافسية حيث تسعى المؤسسة لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية وذلك بالاستفادة مما يتيحه المجلس الذي يمثل منصة فاعلة لتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية. ووقع مذكرة التفاهم كل من محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي ورئيس مجلس الغرف السعودية أحمد الراجحي وذلك بالمقر الرئيس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الرياض.

ونصت المذكرة على تجسير الخبرات بين الجانبين وتبادل المعلومات المرتبطة بالمشاريع الصناعية والفرص الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص برفع معدل استثماراته في النشاط الصناعي وتبني المبادرات التي توفر نموذجا مشتركا لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تحفيز قدرات القطاع وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الاجمالية عن طريق تنظيم ورش العمل واقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة بزيادة المحتوى وبناء شراكات استراتيجية تحقق أهداف رؤية المملكة 2030. من جانبه أشار محافظ المؤسسة إلى اهتمامهم الكبير بتطوير المحتوى المحلي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة المُتاحة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي سيتم وضعها على منصة مجلس الغرف السعودية للترويج لها واطلاق المشاريع والمبادرات الخاصة بها. مشيرا إلى أهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني، ودورها التنموي الفاعل في تحقيق نتائج إيجابية.