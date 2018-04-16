ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 463 مليون دولار في مارس

نقلت صحيفة البورصة الاقتصادية اليوم الاثنين عن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية قوله إن إيرادات القناة ارتفعت في مارس آذار إلى 463 مليون دولار.

وبلغت إيرادات قناة السويس 435.8 مليون دولار في فبراير شباط.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي إيرادات القناة زادت 12.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.351 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام.

القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.