الذهب مستقر مع تقييم المستثمرين تداعيات هجوم سوريا

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الآسيوية اليوم مع عكوف الأسواق على تقييم العواقب المحتملة للضربة الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا مطلع الأسبوع في أكبر تدخل للقوى الغربية ردا على هجوم بالغاز السام. وبحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1344.03 دولار للأوقية (الأونصة) بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بالنسبة ذاتها إلى 1346.80 دولار للأوقية. شنت قوات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات جوية على سوريا يوم السبت استهدفت 3 من منشآت الأسلحة الكيماوية الرئيسية.

وقال دومينيك شنايدر من يو.بي.اس لإدارة الثروات في هونج كونج "من السابق لأوانه التكهن بالأثر؛ إذا نظرت إلى أداء الأصول عالية المخاطر والدولار خلال التداولات الآسيوية فإن الذهب مستقر بالمقارنة. لقد أدى وظيفته وجلب الاستقرار لمن يحتفظون بالذهب في محافظهم". وانخفضت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 16.57 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلا 928.20 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 985.10 دولار للأوقية بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 990.50 دولار. كانت الأسعار ارتفعت 9.6% الأسبوع الماضي في أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2017.