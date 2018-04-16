وزير النفط الكويتي: أوضاع السوق تحدد تمديد اتفاق أوبك

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الاثنين إن اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء مستمر حتى نهاية العام وإن أوضاع السوق ستحدد ما إذا كان سيجري تمديده لما بعد ذلك.

وقال للصحفيين في مناسبة لصناعة النفط في الكويت "الاتفاق سيستمر حتى نهاية العام الحالي" مضيفا أن أوضاع السوق ستحدد ما إذا كات سيكون هناك "اتفاق دائم بين أوبك والمنتجين المستقلين لتعزيز استقرار السوق".

وقال الرشيدي إن اجتماع أوبك في يونيو حزيران في فيينا سيكون فرصة لمراجعة الاتفاق مضيفا أن أسواق النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار.