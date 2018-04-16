نيكي يرتفع قليلا والأسهم الدفاعية تتألق وسط مخاوف الحرب التجارية

ارتفع المؤشر نيكي القياسي قليلا عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين بفضل حالة من الارتياح بعدما بدا أن الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على سوريا لن تتكرر، لكن المخاوف من حرب تجارية دفعت المستثمرين للإقبال على الأسهم الدفاعية.

وقال اتسو توشيما محلل السوق في توشيما آند آسوشيتس "بافتراض أنه هجوم لن يتكرر وأن لن تكون هناك ضربات إضافية، أعتقد أن رد فعل سوق طوكيو سيكون محدودا. فقد كان الأمر متماشيا مع التوقعات ووضعته السوق في الحسبان بالفعل".

وصعد المؤشر نيكي 0.26 في المئة ليغلق عند 21836 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.40 في المئة إلى 1736.22 نقطة.

وقادت الاتجاه الصعودي الأسهم الدفاعية والموجهة للطلب المحلي إذ لم يقتنع المستثمرون كليا بإمكانية تفادي الحرب التجارية في أعقاب المواجهة المتعلقة بالرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين في حين يتوجه رئيس وزراء اليابان شينزو أبي إلى واشنطن هذا الاسبوع لبحث التجارة وكوريا الشمالية.

وارتفع مؤشر أسهم شركات الأدوية 2.1 بالمئة في حين ارتفع مؤشر شركات التجزئة 1.1 بالمئة والأغذية واحدا بالمئة.