نقص العمالة المتخصصة يقلص من النمو الاقتصادي في ألمانيا

كشفت دراسة حديثة أن نقص العمالة المتخصصة في ألمانيا يتسبب في تقليص النمو الاقتصادي للبلاد سنويا بنسبة 1% .

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) وحصلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين على نسخة منها، أن ألمانيا بحاجة إلى نحو 440 ألف فرد من العمالة المتخصصة.

وجاء في الدراسة: "إذا لم تتمكن الشركات الألمانية من تغطية هذا الاحتياج من العمالة المتخصصة، فإن الأداء الاقتصادي في ألمانيا سيتراجع بنسبة 9ر0% أو ما يعادل نحو 30 مليار يورو".

وأكدت الدراسة أن نقص العمالة المتخصصة من أحد الأسباب المهمة لانخفاض استثمارات الشركات واستنفاد الإمكانيات.