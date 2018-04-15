48 سفينة تعبر المجري الملاحي لقناة السويس

عبر المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم ، 48 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة القناة أن 25 سفينة عبرت المجري الملاحي ضمن قافلة الشمال بإجمالي حمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بإجمالي حمولات بلغت مليونين و400 ألف طن.