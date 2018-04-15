664 براءة اختراع تتصدر بها السعودية جميع الدول العربية

تصدرت السعودية جميع الدول العربية مجتمعة في عدد براءات الاختراع التي سجلتها خلال 2017، إذ تمكن السعوديين والسعوديات من تسجيل 664 براءة اختراع، بشكل متصاعد عن 2015 التي تم فيها تسجيل 409 براءة اختراع، و عن 2016 التي سجل فيها 517 براءة اختراع.

وبهذه الأرقام التصاعدية تفصل بين السعودية وأقرب دولة عربية في قائمة دول العالم 14 مركزا.

وتفوق المملكة برقم الـ664 عددا من براءات الاختراع أضعاف ما أنتجته 10 دول عربية وردت في التقرير. حيث بلغ عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها الدول "مصر، العراق، سوريا، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، السودان،اليمن، والأردن" مجتمعة 137 براءة اختراع، أي أن براءات الاختراع السعودية تفوق براءات الاختراع لدى أكثر من 300 مليون نسمة تسكن الدول العربية العشر.

وتعكس هذه النتائج الإيمان العميق لدى شباب وشابات الوطن بأن البحث العلمي والاختراع والابتكار طريقهم إلى الريادة الذي ينسجم مع روح رؤية الوطن 2030، والتي وضعت ضمن مؤشراتها تعظيم التركيز على البحث العلمي والابتكار والاختراع.

وبالتالي فإن طلاب العلم والبحاثين من المبتكرين والمخترعين هم الكنز الحقيقي القادم للسعودية، والذي ستتمكن من خلاله من تحقيق الاقتصاد المزدهر بكافة مجالاته.