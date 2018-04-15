"زجاج" تكمل صفقة استحواذها على 10% إضافية في "جارديان"

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" أنها انتهت من إجراءات نقل ملكية الحصص التي استحوذت عليها في شركتي جارديان السعودية ورأس الخيمة والبالغة 10% لتضاف إلى ملكيتها في كلا الشركتين.

وأعلنت زجاج أنها اكملت إجرءات الاستحواذ أمام الجهات المختصة وأمام كتابات العدل المختصة في كل من السعودية والإمارات، حيث أصبحت الشركة بعد هذه الصفقة مالكة لعدد 6.710 حصة والتي تمثل ما نسبته 55% من كامل رأسمال جارديان السعودية، ومالكة لعدد مائة وواحد وعشرون ألفا ومائة وعشرة (121.110) حصة والتي تمثل ما نسبته 55% من كامل رأسمال جارديان رأس الخيمة، وظهر الأثر المالي لهذا الاستحواذ على النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2017م.

