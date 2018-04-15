 مجلس إدارة "بوبا" للتأمين يوصي بزيادة رأس المال 50%



أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن توصية مجلس الإدارة اليوم بزيادة رأس مال الشركة، عن طريق منح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال، بحيث يكون رأس مال الشركة قبل الزيادة 800 مليون ريال، ورأس مالها بعد الزيادة 1,200 مليون ريال.

كما يكون عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المُصدرة قبل الزيادة 80 مليون سهم، وعدد أسهمها المُصدرة بعد الزيادة 120 مليون سهم، وذلك بزيادة قدرها 40 مليون سهم. وتهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة وستكون زيادة رأس المال عن طريق منح سهم واحد مجاني لكل سهمين من الأسهم المملوكة و رسملة مبلغ 400 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.