سلطان الدغيثر رئيسا تنفيذيا لشركة "زين"

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أن مجلس إدارة الشركة وافق في 15/04/2018م على استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ بيتر كالياروبولوس، وذلك لفتح المجال للرئيس التنفيذي للعمليات والتقنية المهندس سلطان عبدالعزير الدغيثر، لكي يتولى قيادة الشركة. حيث تسري استقالة الأستاذ كالياروبولوس اعتبارا من 30/06/2018م وذلك لمتابعة مسيرته المهنية في فرص عمل أخرى.

كما أعلن مجلس إدارة زين السعودية أن المهندس الدغيثر سيستأنف دوره كرئيس تنفيذي للشركة، اعتبارًا من 01/07/2018م عوضا عن الرئيس المستقيل، وكجزء من خطة التعاقب للموظفين التنفيذيين السعوديين الموهوبين وذوي الخبرة، وبما يتماشى مع مبادرات وسياسة الحكومة الرشيدة.

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير نيابة عن مجلس الإدارة وموظفي شركة زين السعودية، (ان الأستاذ بيتر كالياروبولوس قاد شركة زين السعودية الى تحقيق أول أرباح صافية لها منذ تأسيسها وقام بتسريع ثقافة التركيز على العملاء). وقد أعرب سموه عن خالص شكره وتقديره للأستاذ كالياروبولوس على جهوده ومساهمته في التحول لشركة زين السعودية.

وقد رحب الأمير نايف بتعيين المهندس الدغيثر وقال (إن الدغيثر هو من التنفيذيين الموهوبين الذين شقو طريقهم صعوداً على السلم الوظيفي بزين السعودية. حيث أنه يتولى الآن قيادة الشركة بخبرة كبيرة في إدارة العمليات والتقنية وتجربة العملاء، حيث قاد العديد من المشاريع المعقدة التي أعادت تطوير شركة زين السعودية كشركة مرجعية لجودة البيانات والخدمات في السعودية. مجلس الإدارة لديه كامل الثقة بمهاراته القيادية لمواصلة نمو الشركة في المستقبل).

بدأ المهندس سلطان عبدالعزير الدغيثر رحلته مع شركة زين السعودية بعد بداية تشغيل عملياتها بفترة وجيزة، كمدير لقسم تخطيط الشبكة اللاسلكية في العام 2009م حيث شارك في بناء قسم الهندسة، علاوة على ذلك، قاد إطلاق أول شبكة 4G في المملكة في عام 2011، ومن بين العديد من إنجازاته قيادة أحد أكبر المشاريع في تاريخ زين السعودية (Project Reload) باستثمارإجمالي قدره 4.5 مليار ريال سعودي. وبعد الانتهاء بنجاح من المشروع تم تعيينه رئيس تنفيذي للتقنية. بعد ذلك تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للعمليات مع قيادة الشؤون التنظيمية وبرامج الابتكار والتحول الرقمي في زين السعودية.

يحمل المهندس الدغيثر درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة الملك سعود.