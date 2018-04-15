عاصفة ثلجية تضرب أجزاء من الولايات المتحدة وانقطاع الكهرباء عن 70 ألف منزل

تهب المزيد من عواصف الربيع العاتية اليوم الأحد على جنوب الولايات المتحدة فيما تهب عواصف ثلجية على سهول وسط غرب الولايات المتحدة آتية بالمزيد من الثلوج والأمطار والرياح التي أغلقت مطارات وتركت الآلاف دون تيار كهربائي.

وقال مارك تشينارد خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤ بالطقس في كوليدج بارك بولاية ماريلاند إن العواصف ستمتد من ساحل الخليج للغرب الأوسط الأمريكي وتتحرك باتجاه الشمال الشرقي ونيو انجلاند اليوم الأحد.

وأضاف أن من المتوقع هطول نحو قدم من الثلوج اليوم الأحد في مناطق من شمال ويسكونسن وميشيجان ونورث داكوتا.

وقال إن خطر هبوب عواصف رعدية عنيفة يمتد في ممر من شبه جزيرة فلوريدا وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا وفرجينيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأحوال الجوية تسببت في إصابة أربعة أشخاص وإلحاق أضرار بنحو 160 مبنى في شمال غرب اركنسو.

وتسبب الطقس السيء في سقوط قتيلين في حوادث سير في غرب نبراسكا وويسكونسن وفقا لما ذكرته محطة إذاعية عامة.

وقال مكتب قائد الشرطة في مقاطعة بوسير إن العواصف تسببت في مقتل طفلة في عامها الأول عندما سقطت شجرة على عربة صغيرة كانت نائمة فيها في لويزيانا.

وذكر موقع (فلايت أوير.كوم) على الإنترنت إن أكثر من 750 رحلة إلى ومن مطارات مينيسوتا وتورنتو ألغيت أمس السبت وحتى اليوم الأحد.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 70 ألف منزل وشركة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في أنحاء ميشيجان ونيويورك ولويزيانا وتكساس ومسيسيبي وفقا لموقع يتابع انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة عبر الإنترنت.