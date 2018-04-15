المملكة تختتم مشاركتها في أعمال الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في الاجتماع السابع للمنظمات الدولية المتشاركة ومجموعة الخبراء لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، الذي استضافته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال الفترة من 9-13 أبريل بهدف مراجعة التصنيفات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ، ومناقشة تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن تدفقات البيانات والإبلاغ عن البيانات العالمية ووضع وثيقة عن أفضل الممارسات في الإبلاغ عن البيانات العالمية ، واستعراض عدد من المقترحات للحصول على مؤشرات إضافية للتنمية المستدامة . وأكد معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء والذي ترأس الوفد السعودي المشارك في أعمال الاجتماعات بأنَّ المملكة العربية السعودية من الدول التي أحرزت تقدما ملموسًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث عملت الهيئة العامة للإحصاء بصفتها الجهاز الرسمي المسؤول عن بناء مؤشرات التنمية المستدامة وفق حوكمة أعمال الأجهزة الإحصائية المعتمدة لكافة الدول على التمكين للوصول للبيانات الخاصة بإنتاج المؤشر، من خلال وضع خطة لتجميع البيانات الخاصة بإنتاج المؤشر سواءً من المسوح المنفذة أو باستحداث مسوح جديدة أو بإضافة أسئلة جديدة للمسوح القائمة أو من خلال السجلات الإدارية. إضافة إلى حصر جميع الجهات المنتجة للبيانات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بتلك المؤشرات ومتابعة مسارات العمل الاقليمية والدولية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص والأهداف التنموية الأخرى بشكل عام ، وأضاف التخيفي بأن الهيئة عملت على المشاركة في عضوية اللجان الإقليمية والتي من ضمنها اللجنة الدائمة لمؤشرات التقدم والاستدامة 2030 التابعة للمركز الإحصائي الخليجي، كما قامت بدراسة الوضع الراهن لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030م، وتحديد مصادرها ومدى توفرها في المملكة، بالإضافة إلى دوريتها وتغطيتها وتصنيفها. الجدير بالذكر بأنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة وبإسهامات من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني حددت (17) هدفاً و(169) غاية وأكثر من (244) مؤشراً للتنمية المستدامة كما أنشئت في 6 مارس 2015 م ، فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة (IAEG-SDGs) المؤلفة من الدول الأعضاء، بما في ذلك الوكالات الإقليمية والدولية ، وتشارك المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة العامة للإحصاء في كافة اجتماعات اللجان والمنظمات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة .