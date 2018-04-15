زيادة إنفاق مستخدمي هواتف "آيفون" على التطبيقات بنسبة 23% خلال العام الماضي

أظهر تقرير اقتصادي أن إنفاق مستخدمي هواتف "آيفون" على التطبيقات والألعاب الرقمية ومشاهدة الأفلام والبرامج عبر الهاتف الذكي في الولايات المتحدة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 23% مقارنة بعام .2016 وأشار التقرير الذي أعدته شركة تطبيقات تخزين المعلومات "سنسور تاور" إلى أن متوسط إنفاق مستخدم "آيفون" الأمريكي بلغ خلال العام الماضي 58 دولارا مقابل 47 دولارا خلال 2016، بدون حساب مشتريات السلع والمنتجات التقليدية عبر مواقع التجارة الإلكترونية أو الخدمات الرقمية مثل أوبر وليفت. ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير القول إن الألعاب الرقمية كانت الفئة صاحبة الحصة الأكبر من إنفاق مستخدمي "آيفون " على التطبيقات والمنتجات الرقمية، لتصل إلى 36 دولارا في المتوسط بما يعادل 62% من الإنفاق، بزيادة نسبتها 13% عن متوسط الإنفاق على الألعاب خلال 2016 والذي كان 32 دولارا. في الوقت نفسه زاد متوسط الإنفاق على تطبيقات الترفيه بدون حساب الألعاب، بما في ذلك خدمات البث المباشر للأفلام والأغاني مثل "نتفليكس" و"هولو" بنسبة 57% سنويا إلى ما يعادل 40ر4 دولار لكل مستخدم. وتمثل الموسيقى بفئة رئيسية أيضا من فئات إنفاق مستخدمي "آيفون" حيث زاد الإنفاق عليها بنسبة 8% سنويا إلى ما يعادل 10ر4 دولار لكل مستخدم. ويمثل الاشتراك في الفئة الممتازة من أي خدمة بث موسيقى مثل باندورا سبوتفاي الشريحة الأكثر جذبا لإنفاق مستخدمي تطبيقات الموسيقى عبر "آيفون". وزاد الإنفاق على تطبيقات أساليب الحياة والتعارف مثل "تيندر" و"بامبل" بنسبة 110% سنويا إلى ما يعادل 10ر2 دولار لكل مستخدم خلال .2017 وزاد الإنفاق على تطبيقات التواصل الاجتماعي بنسبة 38% إلى ما يعادل 60ر3 دولار لكل مستخدم.