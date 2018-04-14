إصدار جديد من المتصفح "فايرفوكس" لهواتف "آيفون" يمنع المواقع من تتبع المستخدمين

طورت شركة البرمجيات الأمريكية "موزيلا" إصدار جديد من برنامج تصفح الإنترنت "فايرفوكس" للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" حيث أصبح خيار حماية الخصوصية، خاصية أساسية في المتصفح.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الإصدار الجديد من "فايرفوكس" للهاتف الذكي "آيفون" والكمبيوتر اللوحي "آيباد"، يمنع مواقع الإنترنت من تتبع نشاط المستخدم على الإنترنت.

ويحتوي المتصفح "فايرفوكس" خيارا يدعى "الحماية من التتبع" ويمنع تفعيل برامج التتبع الموجودة على مواقع الإنترنت والتابعة لناشري المواقع أو شركات الإعلانات وشركات التكنولوجيا العملاقة مثل "جوجل" و"فيسبوك"، ولكن الإصدار الجديد يتضمن تفعيل خيار الحماية من التتبع بشكل افتراضي على أجهزة "آبل" بحسب شركة "موزيلا".

وقال "نيك نجوين" نائب رئيس قطاع "فايرفوكس" في الشركة "في موزيلا نؤمن دائما بأهمية احترام خصوصية الناس ونعطيهم القدرة على تحديد المعلومات التي يريدون توفيرها للآخرين والمعلومات التي لا يريدون إطلاع الآخرين عليها.. الآن أصبح عدد العملاء الذين يريدون التحكم في بياناتهم ومعلوماتهم أكبر من أي وقت مضى".

يذكر أن الحماية من التتبع أصبحت خاصية تنتشر بصورة متزايدة بين برامج التصفح، فمثلا المتصفح "بريف" الذي طوره "برندن إيتش" الشريك المؤسس لشركة "موزيلا" يمنع كل برامج التتبع، ويستخدم المتصفح "سفاري" الذي تطوره "آبل" تكنولوجيا تسمى المنع الذكي للتتبع.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت "موزيلا" تعتزم طرح إصدارات جديدة من المتصفح "فايرفوكس" بالخاصية الإضافية للأجهزة الأخرى أم لا، وإن كان هذا الأمر متوقعا بصورة قوية.